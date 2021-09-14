Интерпол выявил в Азербайджане нелегальных букмекеров

Интерпол провел операцию против организованных групп, пытавшихся заработать миллионы на ставках во время чемпионата Европы по футболу, и вовлеченных в деятельность по отмыванию грязных денег.

Интерпол провел операцию против организованных групп, пытавшихся заработать миллионы на ставках во время чемпионата Европы по футболу, и вовлеченных в деятельность по отмыванию грязных денег.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, Азербайджан попал в список 28 стран, в которых наблюдалась деятельность преступных групп.

Операция "SOGA VIII" привела к тысячам рейдов и арестов против около 1 400 подозреваемых лиц в Азии и Европе. Конфискованы 7,9 млн долларов США наличными, мобильные телефоны, компьютеры, через которые делались ставки на 465 млн долларов.

Операция проводилась при содействии азиатской и тихоокеанской экспертной группы отдела Интерпол по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.

Полиция Гонконга задержала 800 подозреваемых лиц. У них были конфискованы 2,7 млн долларов. Операция явилась самой успешной в истории борьбы с незаконными азартными играми. В операции "SOGA VIII" приняли активное участие европейские страны, а также ряд правоохранительных органов.

Директор бюро Интерпола по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Роберто Рибальдо сообщил, что за незаконные ставки в отношении 285 букмекерских контор, где были проведены проверки, применены санкции в размере 1,5 млн евро.

Операция выявлено, что преступные группы в полной мере использовали финансовые технологии, в том числе международные сайты, посвященные азартным играм, и онлайн-счета банков. Операция была профинансирована Южной Кореей. До сих пор операция SOGA стала причиной более 19 тыс. арестов, конфисковано более 63 млн долларов наличных денег. Кроме того, закрыты более 400 незаконных игральных залов с общим оборотом 7,3 млрд долларов.

Государствами-участниками являются: Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бельгия, Бруней, Камбоджа, Китай, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мальдивы, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сингапур, Испания, Швейцария, Великобритания, Вьетнам.

Отметим, что, ЕВРО-2020 состоялся 12 июня -12 июля. Три игры группы А и одна четвертьфинальная игра прошли на Бакинском олимпийском стадионе.