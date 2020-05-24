​"Интер" предложит Кавани контракт на три года

Итальянский футбольный клуб "Интер" намерен предложить уругвайскому нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсону Кавани контракт сроком до 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание L'Equipe.

Отметим, что действующий контракт Кавани с ПСЖ истекает в июне. По информации газеты, в переходе 33-летнего форварда лично заинтересован главный тренер "Интера" Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что уругвайца также хотят заполучить английские "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и испанский "Атлетико".