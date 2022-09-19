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Игроки "Манчестер Юнайтед" отравились после матча в Молдове

Игроки "Манчестер Юнайтед" отравились после матча в Молдове "Манчестер Юнайтед" инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов команды были обнаружены симптомы интоксикации после возвращения из Молдовы.
Футбол
19 сентября 2022 г. 20:00
Игроки Манчестер Юнайтед отравились после матча в Молдове

"Манчестер Юнайтед" инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов команды были обнаружены симптомы интоксикации после возвращения из Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на британское издание The Sun, после победы английская команда вернулась в страну на частном самолете.

Первые симптомы отравления появились у членов команды на следующий день после матча. Сейчас руководство клуба пытается выяснить, чем было вызвано отравление: продуктами, которые команда ела в Кишиневе, или на обратном пути.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Шериф" со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in 12 futbolçusu zəhərlənib

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