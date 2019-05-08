Игрок сборной Азербайджана оштрафован в Португалии на три игры

Игрок сборной Азербайджана и португальского клуба "Эшторил" Ренат Дадашов оштрафован на три игры.

Как сообщает Report, решение об этом принял дисциплинарный совет Футбольной федерации Португалии.

Причиной послужило получение 20-летним нападающим непосредственно красной карточки на 54-й минуте проигранного его клубом со счетом 1:3 домашнего матча против "Академико Висеу" в XXXII туре Сегунды.

Так, для изгнанного с поля за грубость по отношению к футболисту-сопернику Фернандо Феррейре молодого нападающего сезон завершился раньше времени. Дадашову придется пропустить две игры текущего сезона, а также игру-открытие будущего сезона.

"Эштоли" занимает сейчас 4 место с 51 очком и потерял шанс выйти в элиту.

Отметим, что Ренат Дадашов прошлым летом подписал с клубом "Эштоли" контракт до июля 2021 года. В текущем чемпионате он забил года в 22 играх и получил 2 красные карточки.