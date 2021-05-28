Игорь Пономарев получил новую должность в "Сабах"

В клубе "Сабах" произведено новое назначение.

В клубе "Сабах" произведено новое назначение.

Как сообщает Report, на должность спортивного директора клуба назначен Игорь Пономарев, который является членом Наблюдательного совета столичного клуба.

Отметим, что бывший футболист и тренер, олимпийский чемпион 1988 года, заслуженный мастер спорта СССР (1989) Пономарев с 2018 года является членом Наблюдательного совета ФК “Сабах”.

Бывший полузащитник, большую часть карьеры проведший в “Нефтчи”, был членом молодежной сборной СССР, входил в состав сборной, завоевавшей золотую медаль на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. После завершения футбольной карьеры Пономарев ведет тренерскую деятельность.

В 2000-2001 годах Пономарев занимал пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.