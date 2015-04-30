​Главный тренер клуба "Милан" подал в отставку

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Филипо Инзаги подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на "Gazetta.it", 42-летний специалист решился на этот шаг после того, как его команда потерпела поражение на родном поле в XXXIII туре серии A, проиграв клубу "Дженоа" со счетом 1:3.

О своем решении Инзаги заявил на прошедшей после игры пресс-конференции. Он отметил, что окончательное решение по поводу его отставки примет руководство клуба. Временно обязанности главного тренера будет исполнять Плессо Броччи.

Отметим, что "Милан" проиграл 10 из 33-ти прошедших под руководством Филипо Инзаги матчей. В 11-ти играх матч завершился ничьей, а в 12-ти - победой клуба.