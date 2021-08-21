Главный тренер "Габалы": Эта команда может быть лучше

Футболисты "Габалы" выполнили план и завоевали достойную победу

Футболисты "Габалы" выполнили план и завоевали достойную победу.

Как передает Report , об этом сказал главный тренер клуба Эльмар Бахшиев после победы его команды в матче с "Кешля" со счетом 2:1. Матч прошел в рамках II тура Премьер-лиги Азербайджана.

"Мы знали, что нас будет ждать сложная игра. В команде нашего противника были качественные игроки. В течение недели мы старались подготовить футболистов к такой сложной игре. В целом, коллектив выполнил план и завоевал достойную победу", - сказал он.

По словам тренера, автор первого гола, Яови Акакпо, до этого матча не входил в основной состав, потому что не был готов: "Он долгое время не играл в футбол, но с первых дней был перспективным игроком. Однако он еще не до конца раскрылся и может играть лучше".

Э.Бахшиев также оценил успехи клуба в последних играх. За два матча "Габала" заработала 4 очка, что по его мнению, важно, но не является главным показателем.

"Конечно же, важно играть на результат, но больше результатов меня интересуют подход к игре и максимальное выполнение задач. Когда эти два фактора присутствуют, то видишь результаты своей работы. Но эта команда может быть лучше и развиваться еще сильнее", - добавил он.