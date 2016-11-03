Глава медицинского департамента ФИФА покинул свой пост

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Глава медицинского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) чех Иржи Дворжак покинул свой пост после 22 лет нахождения в должности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

"ФИФА была пионером в области развития спортивной медицины, и я горжусь тем, что на протяжении долгих лет руководил этим процессом, - сказал Дворжак. - Мы придумали концепцию - здоровье превыше всего. Профилактика травм имеет центральное значение в этой концепции".

"Этой программой мы доказали, что до 50 процентов травм разного характера среди мужчин, женщин и детей младшего возраста могут быть предотвращены. Я искренне надеюсь, что новые руководители ФИФА должным образом используют то наследие, которое я оставил после себя", - добавил специалист.

Имя нового главы медицинского департамента ФИФА будет объявлено в ближайшее время.