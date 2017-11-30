Футболиста "Зенита" избили рядом с его домом

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Футболиста российского клуба "Зенит" Дениса Терентьева в Санкт-Петербурге избили рядом с его домом.

Как сообщает Report со ссылкой на "Фонтанку", инцидент произошел из-за того, что два автомобиля не поделили дорогу.

Обе стороны проявили неуступчивость, и дошло до физического контакта. Но защитник оказался в меньшинстве. Против него выступили двое, и количество победило.

Инцидент своим постом в соцсети подтвердила супруга футболиста. Анжелика Терентьева обратилась к очевидцам: "Сегодня 29 ноября с 17 до 17.40 во дворе дома произошла драка из-за того, что не могли разъехаться на машинах. Муж ничего не помнит, его забирает скорая. У него травма головы".