Футболист "Сабаиля" попал в Африке в символическую команду всех времен

Футболист "Сабаиля" попал в Африке в символическую команду всех времен

9 сентября, 2019 18:12

https://report.az/storage/news/247780759f4986c5064254948372032e/734f5e42-bbdb-44e4-b4e4-db1e0fe52f53_292.jpg Футболист "Сабаиля" Майкл Эссьен попал в Африке в символическую команду всех времен. Как сообщает Report, 37-летний полузащитник попал в составленный изданием "The Sun" список "11-ти игроков". Вратарь: Винсент Эньеама (Нигерия) Защитники: Лукас Радебе (ЮАР), Самуэль Куффур (Гана), Ригобер Сонг (Камерун) Полузащитники: Майкл Эссьен (Гана), Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Садио Мане (Сенегал), Мохаммед Салах (Египет) Нападающие: Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Самуэль Это’о (Камерун), Джордж Веа (Либерия). Отметим, что в марте этого года Майкл Эссьен заключил с "Сабаилем" полуторагодовой контракт.