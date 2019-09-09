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Футболист "Сабаиля" попал в Африке в символическую команду всех времен

Футболист "Сабаиля" попал в Африке в символическую команду всех времен

Футболист "Сабаиля" Майкл Эссьен попал в Африке в символическую команду всех времен.

Как сообщает Report, 37-летний полузащитник попал в составленный изданием "The Sun" список "11-ти игроков".

Вратарь: Винсент Эньеама (Нигерия) 

Защитники: Лукас Радебе (ЮАР), Самуэль Куффур (Гана), Ригобер Сонг (Камерун)  

Полузащитники: Майкл Эссьен (Гана), Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Садио Мане (Сенегал), Мохаммед Салах (Египет) 

Нападающие: Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Самуэль Это’о (Камерун), Джордж Веа (Либерия).

Отметим, что в марте этого года Майкл Эссьен заключил с "Сабаилем" полуторагодовой контракт.  

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