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За шутку с товарищем по команде футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован на один матч

Футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован на один матч

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на один матч.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, причина связана с сообщением в Twitter в адрес партнера по команде Бенджамена Менди.

Силва опубликовал на своей официальной странице в Twitter сообщение, в котором сравнил француза с талисманом испанского бренда (Conguitos) по производству арахиса в шоколаде. Менди отреагировал на шутку с юмором, однако пользователи Twitter раскритиковали португальца, обвинив его в расизме. Позднее Силва отправил в FA письмо с извинениями. 

В итоге Бернарду Силва оштрафовали на 50 тыс. фунтов. 

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