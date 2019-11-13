За шутку с товарищем по команде футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован на один матч

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на один матч.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, причина связана с сообщением в Twitter в адрес партнера по команде Бенджамена Менди.

Силва опубликовал на своей официальной странице в Twitter сообщение, в котором сравнил француза с талисманом испанского бренда (Conguitos) по производству арахиса в шоколаде. Менди отреагировал на шутку с юмором, однако пользователи Twitter раскритиковали португальца, обвинив его в расизме. Позднее Силва отправил в FA письмо с извинениями.

В итоге Бернарду Силва оштрафовали на 50 тыс. фунтов.