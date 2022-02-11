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Фируз Абдулла: Проведение внеочередной конференции АФФА не планируется 

Фируз Абдулла: Проведение внеочередной конференции АФФА не планируется  Вопрос проведения внеочередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) не стоит на повестке.
Футбол
11 февраля 2022 г. 11:08
Фируз Абдулла: Проведение внеочередной конференции АФФА не планируется 

Вопрос проведения внеочередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) не стоит на повестке.

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель отдела прессы и связей с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

"Ровнаг Абдуллаев является президентом АФФА. На последней отчетно-выборной конференции в 2020 году Р.Абдуллаев был избран президентом Национальной ассоциации еще на четыре года", - сказал Ф.Абдулла.

Отметим, что 10 февраля Ровнаг Абдуллаев был освобожден от должности президента SOCAR и назначен заместителем министра экономики Азербайджана. Отчетная конференция АФФА в этом году состоялась 2 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Firuz Abdulla: "AFFA-da növbədənkənar Konfransın keçirilməsi gündəmdə deyil"

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