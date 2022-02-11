Фируз Абдулла: Проведение внеочередной конференции АФФА не планируется 

Вопрос проведения внеочередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) не стоит на повестке.
Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель отдела прессы и связей с общественностью АФФА Фируз Абдулла.
"Ровнаг Абдуллаев является президентом АФФА. На последней отчетно-выборной конференции в 2020 году Р.Абдуллаев был избран президентом Национальной ассоциации еще на четыре года", - сказал Ф.Абдулла.
Отметим, что 10 февраля Ровнаг Абдуллаев был освобожден от должности президента SOCAR и назначен заместителем министра экономики Азербайджана. Отчетная конференция АФФА в этом году состоялась 2 февраля.