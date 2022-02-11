Фируз Абдулла: Проведение внеочередной конференции АФФА не планируется

Вопрос проведения внеочередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) не стоит на повестке.

Вопрос проведения внеочередной конференции Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) не стоит на повестке.

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель отдела прессы и связей с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

"Ровнаг Абдуллаев является президентом АФФА. На последней отчетно-выборной конференции в 2020 году Р.Абдуллаев был избран президентом Национальной ассоциации еще на четыре года", - сказал Ф.Абдулла.

Отметим, что 10 февраля Ровнаг Абдуллаев был освобожден от должности президента SOCAR и назначен заместителем министра экономики Азербайджана. Отчетная конференция АФФА в этом году состоялась 2 февраля.