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Финалист Лиги чемпионов подписал первого игрока за последние полтора года

Финалист ЛЧ подписал первого игрока за последние полтора года

"Тоттенхэм" подписал первого игрока за последние полтора года. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новичком команды из Лондона стал вингер "Лидс Юнайтед" Джек Кларк.

С 19-летним нападающим подписан контракт до 2023 года. Сумма трансфера составила 11 млн евро. 

Клубы также договорились, что сезон-2019/20 игрок проведёт в аренде в "Лидсе". 

Отметим, что в минувшем сезоне Кларк был признан лучшим игроком "Лидса". Всего на клубном уровне он сыграл в сезоне-2018/19 25 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи.

В финале Лиги чемпионов в последнем сезоне "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю" - 0:2.

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