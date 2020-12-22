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Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на апрель

Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на апрель Финальная игра Кубка Английской футбольной лиги перенесена на 25 апреля 2021 года.
Футбол
22 декабря 2020 г. 03:15
Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на апрель

Финальная игра Кубка Английской футбольной лиги перенесена на 25 апреля 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, что изначально матч должен был пройти 28 февраля.

"Целью лиги является проведение финала с максимально возможным присутствием болельщиков, поэтому было принято решение перенести игру с ее первоначальной даты на более позднюю в этом году, - говорится в сообщении. - Количество разрешенных болельщиков будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время, и есть надежда, что перенос предоставит клубам и их болельщикам лучшую возможность лично присутствовать на этом мероприятии".

Отметим, что четвертьфинальная стадия турнира пройдет 22-23 декабря.

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