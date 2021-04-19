О нас
Report Georgia
Аудио новости

ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги.
Футбол
19 апреля 2021 г. 05:23
ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.

"ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур, - говорится в сообщении. - ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры. ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола".

Напомним, что ранее о создании нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FIFA yeni Super Liqanın yaradılmasına qarşı çıxdı

Новости партнеров

Самое важное

Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
17 апреля 2021 г. 14:14
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
17 апреля 2021 г. 14:13
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
17 апреля 2021 г. 13:36
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 апреля 2021 г. 08:07
Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
16 апреля 2021 г. 15:15
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
ФотоТактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
16 апреля 2021 г. 14:06
В поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
ФотоВ поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi