ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги.

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации.

"ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур, - говорится в сообщении. - ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, участвующие в горячих дискуссиях, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо футбола, в духе солидарности и честной игры. ФИФА, конечно же, сделает все необходимое, чтобы способствовать гармоничному продвижению вперед в общих интересах футбола".

Напомним, что ранее о создании нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов.