О нас
Report Georgia
Аудио новости

Топ-клубы объявят о создании Суперлиги

Топ-клубы объявят о создании Суперлиги Несколько топ-клубов из европейских чемпионатов намерены объявить о создании европейской Суперлиги.
Футбол
18 апреля 2021 г. 23:58
Топ-клубы объявят о создании Суперлиги

Несколько топ-клубов из европейских чемпионатов намерены объявить о создании европейской Суперлиги.

Как передает Report, об этом проинформировал журналист Бертран Латур в Twitter.

Сообщается, что о создании Суперлиги объявят пять из шести топ-клубов Англии, а также по три из Испании и Италии. В числе клубов, которые выступят с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

При этом сообщается, что воздержаться от этого могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Суперлига может быть создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi