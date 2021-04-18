Топ-клубы объявят о создании Суперлиги

Несколько топ-клубов из европейских чемпионатов намерены объявить о создании европейской Суперлиги.

Несколько топ-клубов из европейских чемпионатов намерены объявить о создании европейской Суперлиги.

Как передает Report, об этом проинформировал журналист Бертран Латур в Twitter.

Сообщается, что о создании Суперлиги объявят пять из шести топ-клубов Англии, а также по три из Испании и Италии. В числе клубов, которые выступят с заявлением, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

При этом сообщается, что воздержаться от этого могут два гранда Германии и Франции — «Бавария» и «ПСЖ».

Суперлига может быть создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.