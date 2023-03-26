ЕВРО-2024: сегодня будет дан старт второму туру отборочного этапа

Сегодня будет дан старт второму туру отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии.

Сегодня будет дан старт второму туру отборочного этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии.

Как сообщает Report , в трех группах будет проведено восемь матчей.

В группе С сборная Италии на выезде сыграет с Мальтой, а сборная Украины - с Англией. В группе H встретятся сборные Казахстана и Дании, Словения примет Сан-Марино, а Северная Ирландия сойдется в противостоянии с Финляндией.

В группе J также будут сыграны три матча. Босния и Герцеговина поборется в выездной игре со Словакией, Лихтенштейн дома встретится с Исландией, а Люксембург - с Португалией.

ЕВРО-2024, отборочный этап

II тур

26 марта

Группа С

20:00. Англия - Украина

22:45. Мальта - Италия

Очки: Англия - 3, Северная Македония - 3, Украина - 0 (не играл), Мальта - 0, Италия - 0.

Группа Н

17:00. Казахстан - Дания

20:00. Словения - Сан-Марино

22:45. Северная Ирландия - Финляндия

Очки: Дания - 3, Северная Ирландия - 3, Словения - 3, Казахстан - 0, Финляндия - 0, Сан-Марино - 0.

Группа J

20:00. Лихтенштейн - Исландия

22:45. Словакия - Босния и Герцеговина

22:45. Люксембург - Португалия

Очки: Португалия - 3, Босния и Герцеговина - 3, Словакия - 1, Люксембург - 1, Исландия - 0, Лихтенштейн - 0.