AVRO-2024: Seçmə mərhələdə II tura start verilir

Bu gün AVRO-2024-ün seçmə mərhələsində II tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, 3 qrupda ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.
C qrupunda İtaliya millisi Maltanın, Ukrayna yığması İngiltərənin qonağı olacaq. H qrupunda 3 görüş oynanılacaq. Qazaxıstan Danimarka, Sloveniya San Marino, Şimali İrlandiya Finlandiya ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Nəhayət, J qrupunda Slovakiya Bosniya və Herseqovinanı, Lixtenşteyn İslandiyanı, Lüksemburq isə Portuqaliyanı qəbul edəcək.
AVRO-2024, seçmə mərhələ
II tur
26 mart
C qrupu
20:00. İngiltərə - Ukrayna
22:45. Malta - İtaliya
Xal durumu: İngiltərə - 3, Şimali Makedoniya - 3, Ukrayna - 0 (oyun keçirməyib), Malta - 0, İtaliya - 0
H qrupu
17:00. Qazaxıstan - Danimarka
20:00. Sloveniya - San Marino
22:45. Şimali İrlandiya - Finlandiya
Xal durumu: Danimarka - 3, Şimali İrlandiya - 3, Sloveniya - 3, Qazaxıstan - 0, Finlandiya - 0, San Marino - 0
J qrupu
20:00. Lixtenşteyn - İslandiya
22:45. Slovakiya - Bosniya və Herseqovina
22:45. Lüksemburq - Portuqaliya
Xal durumu: Portuqaliya - 3, Bosniya və Herseqovina - 3, Slovakiya - 1, Lüksemburq - 1, İslandiya - 0, Lixtenşteyn - 0.