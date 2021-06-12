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ЕВРО-2020: Сегодня состоится первый в столице Азербайджана матч

ЕВРО-2020: Сегодня состоится первый в столице Азербайджана матч Сегодня пройдут еще три матча чемпионата Европы по футболу.
Футбол
12 июня 2021 г. 09:47
ЕВРО-2020: Сегодня состоится первый в столице Азербайджана матч

Сегодня пройдут еще три матча чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, в группе A будет сыгран один матч, а в группе B - два.

Встреча группы A Уэльс - Швейцария состоится на Бакинском Олимпийском стадионе. Это первая встреча, которая состоится в столице Азербайджана. Игра, которую будет обслуживать французский арбитр Клеман Тюрпен, начнется в 17:00.

На матч было продано около 7 тысяч билетов. Команды впервые сыграют между собой на финальных этапах крупных турниров. Из семи игр, сыгранных между двумя сборными, в пяти победу одержала Швейцария, а в двух - Уэльс.

Чемпионат Европы

Группа А, I тур

17:00. Уэльс - Швейцария

Судьи: Клеман Тюрпен, Николя Дано, Сирил Гренгор (Франция)

Четвертый арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Баку. Бакинский Олимпийский Стадион

Группа B

20:00. Дания - Финляндия

23:00. Бельгия - Россия

Отметим, что согласно календарю, Бакинский Олимпийский стадион наряду с матчем Швейцария - Уэльс группы А примет матчи Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2020: Bu gün Bakıda ilk oyun keçiriləcək

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