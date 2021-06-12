ЕВРО-2020: Сегодня состоится первый в столице Азербайджана матч

Сегодня пройдут еще три матча чемпионата Европы по футболу.
Как сообщает Report, в группе A будет сыгран один матч, а в группе B - два.
Встреча группы A Уэльс - Швейцария состоится на Бакинском Олимпийском стадионе. Это первая встреча, которая состоится в столице Азербайджана. Игра, которую будет обслуживать французский арбитр Клеман Тюрпен, начнется в 17:00.
На матч было продано около 7 тысяч билетов. Команды впервые сыграют между собой на финальных этапах крупных турниров. Из семи игр, сыгранных между двумя сборными, в пяти победу одержала Швейцария, а в двух - Уэльс.
Чемпионат Европы
Группа А, I тур
17:00. Уэльс - Швейцария
Судьи: Клеман Тюрпен, Николя Дано, Сирил Гренгор (Франция)
Четвертый арбитр: Срджан Йованович (Сербия)
Баку. Бакинский Олимпийский Стадион
Группа B
20:00. Дания - Финляндия
23:00. Бельгия - Россия
Отметим, что согласно календарю, Бакинский Олимпийский стадион наряду с матчем Швейцария - Уэльс группы А примет матчи Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала.