Евро-2020: Сборная Италии вышла плей-офф

Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Как передает Report, встреча прошла в Риме.

Забитыми мячами отметились Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты) и Чиро Иммобиле (89).

Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое – сборная Турции (0). Итальянские футболисты не опустятся ниже второго места по итогам группового этапа. В последнем туре 20 июня сборная Италии в Риме сыграет с командой Уэльса, а команда Швейцарии в Баку встретится с турками.