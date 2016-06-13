​ЕВРО-2016: Сборная Испании одержала победу над Чехией - ВИДЕО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ На чемпионате Европы по футболу завершился первый тур в группе D.

Как сообщает Report, победитель последних двух чемпионатов континента - сборная Испании встретилась с Чехией.

Встреча завершилась минимальной победой Испании - 1:0. Единственный гол на 87 минуте забил Жерар Пике.

Отметим, что на другом матче группы D с тем же счетом Хорватия одержала победу над Турцией. После первого тура Испания и Хорватия возглавляют группу, имея по 3 очка. Турция и Чехия остались без очков.