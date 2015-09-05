​Евро-2016. 7-й тур. Германия одолела Польшу и другие результаты - ВИДЕО

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в рамках отборочных матчей Евро-2016 сборная Грузии дома справилась с Шотландией, Германия одолела Польшу, а Сербия была сильнее Армении.

Как передает Report, наконец, сербской команде удалось получить свою первую победу, обыграв команду Армении со счетом 2:0.

Квалификация Евро-2016

7-й тур

Группа D

Грузия – Шотландия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол:1:0 – 37 Казаишвили.

Гибралтар – Ирландия 0:4 (0:1, 0:3)

Голы:0:1 – 26 Кристи, 0:2 – 49 Кин, 0:3 – 51, пенальти Кин, 0:4 – 79 Лонг.

Германия – Польша 3:1 (2:1, 1:0)

Голы:1:0 – 12 Мюллер, 2:0 – 19 Гетце, 2:1 – 36 Левандовски, 3:1 – 82 Гетце.

Группа I

Сербия – Армения 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 21, автогол Айрапетян, 2:0 – 53 Ляйич.

Дания – Албания 0:0 (0:0, 0:0)

Группа F

Фарерские о-ва – Северная Ирландия 1:3 (1:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 12 Маколи, 1:1 – 36 Эдмундссон, 1:2 – 71 Маколи, 1:3 – 75 Лаферти.

Греция – Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 75 Похьянпало.

Венгрия – Румыния 0:0 (0:0, 0:0)