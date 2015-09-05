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    ​Евро-2016. 7-й тур. Германия одолела Польшу и другие результаты - ВИДЕО

    Сербской команде удалось получить свою первую победу, обыграв команду Армении со счетом 2:0

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в рамках отборочных матчей Евро-2016 сборная Грузии дома справилась с Шотландией, Германия одолела Польшу, а Сербия была сильнее Армении.

    Как передает Report, наконец, сербской команде удалось получить свою первую победу, обыграв команду Армении со счетом 2:0.

    Квалификация Евро-2016

    7-й тур

    Группа D

    Грузия – Шотландия 1:0 (1:0, 0:0)

    Гол:1:0 – 37 Казаишвили.

    Гибралтар – Ирландия 0:4 (0:1, 0:3)

    Голы:0:1 – 26 Кристи, 0:2 – 49 Кин, 0:3 – 51, пенальти Кин, 0:4 – 79 Лонг.

    Германия – Польша 3:1 (2:1, 1:0)

    Голы:1:0 – 12 Мюллер, 2:0 – 19 Гетце, 2:1 – 36 Левандовски, 3:1 – 82 Гетце.

    Группа I

    Сербия – Армения 2:0 (1:0, 1:0)

    Голы: 1:0 – 21, автогол Айрапетян, 2:0 – 53 Ляйич.

    Дания – Албания 0:0 (0:0, 0:0)

    Группа F

    Фарерские о-ва – Северная Ирландия 1:3 (1:1, 0:2)

    Голы: 0:1 – 12 Маколи, 1:1 – 36 Эдмундссон, 1:2 – 71 Маколи, 1:3 – 75 Лаферти.

    Греция – Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)

    Гол: 0:1 – 75 Похьянпало.

    Венгрия – Румыния 0:0 (0:0, 0:0)

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