Эльхан Мамедов: Нам тоже интересно, почему руководство "Бурсаспор" делает подобное заявление?

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов прокомментировал заявление руководства клуба "Бурсаспор" о достижении соглашения с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Робертом Просинечки.

Как сообщил Report представитель федерации, информация о достигнутом соглашении не соответствует истине.

По его словам, между "Бурсаспор" и руководством АФФА не было никаких встреч: "До сегодняшнего дня они не встретились ни с президентом АФФА, ни с вице-президентами, ни со мной. Они даже не связывались с нами, не проявляли никакой инициативы к встрече. Нам тоже интересно, почему руководство "Бурсаспор" делает подобное заявление? После их заявлений в прессе я позвонил Роберту Просинечки. Он сказал, что встречался с представителями "Бурсаспор", однако заявил им о том, что у него контракт до конца 2017 года и отклонил их предложение".

Эльхан Мамедов отметил, что предложения Роберту Просинечки и встреча главного тренера с интересующимися им людьми - нормальное явление: "Просинечки перед встречей с представителями "Бурсаспор" сообщил нам об этом. Предложения могут поступить любому футболисту и тренеру. Однако сам Просинечки заявил прессе, что у него контракт с АФФА до конца года. То есть вопрос закрыт для нас".

Отметим, что Роберт Просинечки 3 декабря 2014 года заключил с АФФА трехлетний контракт. "Бурсаспор" находится в поисках главного тренера взамен уволенного Гамзы Гамзаоглу.