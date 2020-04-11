Директор БОС: Баку не откажется от ЕВРО-2020

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Директор Бакинского олимпийского стадиона (БОС) Джавид Гараев прокомментировал слухи об отзыве рядом городов заявок на проведение ЕВРО-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Дж.Гараев отметил Report, что в настоящее время на повестке нет вопроса об отзыве кандидатуры Баку.

"Данный вопрос не обсуждался с руководством АФФА, поскольку изменений в плане не предусматривается. Мы поддерживаем постоянные связи с УЕФА. Беседы на эту тему не было. Баку не откажется от ЕВРО-2020", - подчеркнул он.

Комментируя слухи о намерении некоторых из 12 городов-кандидатов отказаться от проведения игр, директор Бакинского олимпийского стадиона отметил следующее: "Это всего лишь голословные заявления, никаких конкретных решений пока не принято".

Отметим, что 3 встречи в группе А (Швейцария - Уэльс, Турция - Уэльс и Турция - Швейцария) и матч 1/4 финала чемпионата Европы должны пройти на Бакинском олимпийском стадионе. Проведение других матчей предусматривается в Санкт-Петербурге (Россия), Лондоне (Англия), Мюнхене (Германия), Риме (Италия), Бухаресте (Румыния), Дублине (Ирландия), Копенгагене (Дания), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапеште (Венгрия) и Амстердаме (Нидерланды).