Президент "Сивасспора": Победы над "Карабахом" спасли нас

"Победы во встречах с «Карабахом» нас спасли. Теперь нужно подумать о двух последних матчах"

"Победы во встречах с "Карабахом" нас спасли. Теперь нужно подумать о двух последних матчах".

Как передает Report, об этом президент турецкого "Сивасспора" Меджнун Отъякмаз заявил клубному телеканалу в преддверии домашней встречи с испанским "Вильярреалом" в рамках V тура Лиги Европы.

К сожалению, встреча с "Вильярреалом" пришлась на то время, когда в команде высокий уровень заражения коронавирусом. Некоторые наши игроки уже выздоровели. Это будет сложная игра. Мы сделаем все, что в наших силах".

Отметим, что матч между "Сивасспором" и "Вильярреалом" пройдет 3 декабря и начнется в 21:55 по бакинскому времени. В другом матче группы агдамский "Карабах" примет израильский "Маккаби" (Тель-Авив) в Стамбуле.