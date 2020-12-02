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Президент "Сивасспора": Победы над "Карабахом" спасли нас

Президент "Сивасспора": Победы над "Карабахом" спасли нас "Победы во встречах с «Карабахом» нас спасли. Теперь нужно подумать о двух последних матчах"
Футбол
2 декабря 2020 г. 23:55
Президент Сивасспора: Победы над Карабахом спасли нас
Меджнун Отъякмаз

"Победы во встречах с "Карабахом" нас спасли. Теперь нужно подумать о двух последних матчах".

Как передает Report, об этом президент турецкого "Сивасспора" Меджнун Отъякмаз заявил клубному телеканалу в преддверии домашней встречи с испанским "Вильярреалом" в рамках V тура Лиги Европы.

К сожалению, встреча с "Вильярреалом" пришлась на то время, когда в команде высокий уровень заражения коронавирусом. Некоторые наши игроки уже выздоровели. Это будет сложная игра. Мы сделаем все, что в наших силах".

Отметим, что матч между "Сивасспором" и "Вильярреалом" пройдет 3 декабря и начнется в 21:55 по бакинскому времени. В другом матче группы агдамский "Карабах" примет израильский "Маккаби" (Тель-Авив) в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке "Sivasspor"un prezidenti: "Qarabağ" üzərində qələbələr bizi xilas etdi"

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