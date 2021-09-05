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ЧМ-2022: Матч сборных Бразилии и Аргентины прерван

ЧМ-2022: Матч сборных Бразилии и Аргентины прерван Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен.
Футбол
5 сентября 2021 г. 23:32
ЧМ-2022: Матч сборных Бразилии и Аргентины прерван

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча началась в 23:00 (бакинское время) в Сан-Паулу.

Причиной остановки послужили вышедшие посреди матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение. Бразильские футболисты остались на поле.

Напомним, что ранее Anvisa сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней перед этим посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Как уточнил портал G1, речь идет об игроках английских клубов "Астон Вилла" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и "Тоттенхэма" Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Как уточняется, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель. Власти требуют отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

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