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ЧМ-2022: Бразилия обыграла Перу

ЧМ-2022: Бразилия обыграла Перу В 10-м туре отборочного этапа к чемпионату мира сборная Бразилии дома со счетом 2:0 обыграла команду Перу.
Футбол
10 сентября 2021 г. 07:09
ЧМ-2022: Бразилия обыграла Перу
Неймар

В 10-м туре отборочного этапа к чемпионату мира сборная Бразилии дома со счетом 2:0 обыграла команду Перу.

Как передает Report, в составе хозяев первый мяч на 14-й минуте забил полузащитник "Фламенго" Эвертон Рибейро, второй гол на 40-й минуте оформил нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.

Следующий матч бразильцы проведут на выезде с Венесуэлой, а Перу дома сыграет с Чили. Обе встречи пройдут 7 октября.

Сборная Бразилии одержала восьмую победу в восьми матчах отборочного турнира. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка. Вторыми идут аргентинцы (18), третьими - уругвайцы (15), четвертыми - эквадорцы (13), пятыми - колумбийцы (13). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Braziliya yığması Peruya qalib gəlib

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