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Блаттеру стало плохо во время допроса в суде

Блаттеру стало плохо во время допроса в суде Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер почувствовал себя плохо во время дачи показаний в суде. Как сообщает Report со ссылкой на L'Équipe, 86-летний Блаттер пожаловался на проблемы с дыханием. Отмечается, что судья принял
Футбол
8 июня 2022 г. 20:13
Блаттеру стало плохо во время допроса в суде

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер почувствовал себя плохо во время дачи показаний в суде.

Как сообщает Report со ссылкой на L'Équipe, 86-летний Блаттер пожаловался на проблемы с дыханием. Отмечается, что судья принял решение допросить функционера 9 июня.

В прошлом году комитет по этике ФИФА отстранил от деятельности, связанной с футболом, Йозефа Блаттера, а также бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Оба экс-чиновника также оштрафованы на 1 млн швейцарских франков.

Напомним, что Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве.

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