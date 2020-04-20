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Блаттер составил сборную Европы всех времён

Блаттер составил сборную Европы всех времён

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер составил свою символическую сборную из сильнейших футболистов Европы всех времён.

Как сообщает Report, Блаттер включил в состав сборной легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Символическая сборная Европы всех времён по версии Блаттера:

Вратарь: Лев Яшин (Россия).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания).

Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).

Форварды: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Тренер: Висенте дель Боске (Испания).

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