Блаттер составил сборную Европы всех времён

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер составил свою символическую сборную из сильнейших футболистов Европы всех времён.
Как сообщает Report, Блаттер включил в состав сборной легендарного советского голкипера Льва Яшина.
Символическая сборная Европы всех времён по версии Блаттера:
Вратарь: Лев Яшин (Россия).
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания).
Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).
Форварды: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).
Тренер: Висенте дель Боске (Испания).