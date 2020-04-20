Блаттер составил сборную Европы всех времён

Блаттер составил сборную Европы всех времён

20 апреля, 2020 12:45

https://report.az/storage/news/a0f60befc25869ab6c99ed2bb776d65f/403c43f4-e265-4cee-b360-e08975edbc9f_292.jpg Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер составил свою символическую сборную из сильнейших футболистов Европы всех времён. Как сообщает Report, Блаттер включил в состав сборной легендарного советского голкипера Льва Яшина. Символическая сборная Европы всех времён по версии Блаттера: Вратарь: Лев Яшин (Россия). Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания). Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия). Форварды: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды). Тренер: Висенте дель Боске (Испания).

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