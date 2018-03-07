Бензема провел 100-й матч в Лиге чемпионов

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принял «Реал» - 1:2

С первых минут в составе мадридцев на поле вышел нападающий Карим Бензема, для которого эта игра стала 100-й в Лиге чемпионов. До сегодняшнего дня на счету 30-летнего француза было 53 гола в 99 матчах турнира.

Как передает Report, Бензема стал 34-м игроком и 3-им французом, кому покорилась стоматчевая отметка в Лиге чемпионов. Лидером по числу проведённых игр в турнире (150) остаётся экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту».