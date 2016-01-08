​Западные фондовые индексы снизились

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ 7 января на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 2,32% и составил 16 514,10 51 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 2,37% - до 1 943,09 пунктов, Nasdaq снизился на 3,03% - до 4 689,43 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,96% - до 6 954,08 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 1,72% - до 4 403,58 пунктов, германский DAX снизился на 2,29% - до 9979,85 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,32% и составила 1 102,50 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0877 (+0,49%).