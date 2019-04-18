Международные резервы России достигли $492 млрд

Международные резервы РФ на 12 апреля составили 491,6 млрд долларов против 489,1 млрд на 5 апреля 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на Banki.ru, такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 2,5 млрд долларов.

Как поясняется в комментарии Центробанка, недельный рост показателя на 0,5% произошел «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за три месяца текущего года — на 19,3 млрд.долларов.