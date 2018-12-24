ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ ВТБ (Азербайджан) в рамках специальной новогодней акции дарит клиентам, оформляющим дебетовые карты, дополнительные скидки и бонусы на ряд банковских услуг.

Приобретая премиальную карту Visa Gold или Visa Platinum сроком на три года, клиенты получат скидку 30% на аренду индивидуальных банковских сейфовых ячеек и 10% - на продукт "Юрист-онлайн". А при оформлении карт Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum бесплатно предоставляется услуга СМС-уведомления на три месяца. Акция действует до 31 января 2019 года.

Начальник отдела методологии и разработки продуктов розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Камила Шахбазова отметила: "Ежегодно в преддверии Нового года мы проводим для наших клиентов различные акции. В этот раз мы предоставили возможность воспользоваться наиболее востребованными услугами со скидками. Уверена, что эти бонусы станут приятным дополнением к оформленным картам".