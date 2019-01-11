Владельцы облигаций SOCAR получат очередные проценты

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 17 января ожидается очередная выплата процентов по облигациям SOCAR.

Как сообщили Report в компании SOCAR Capital, это первая выплата в 2019 году.

На счет Национального депозитарного центра (НДЦ) в Центробанке Азербайджана перечислено 1,25 млн долларов (по 12,5 доллара за каждую облигацию).

Это будет девятая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR. Тем самым доходы владельцев вышеуказанных облигаций достигнут 11,25 млн долларов.

Напомним, что годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов составляет 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.

Основными преимуществами этих облигаций являются гарантия их выкупа компанией, их высокая ликвидность, удобство транзакций и предоставление процентных платежей по графику.