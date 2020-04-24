Visa: В Азербайджане будет возможна оплата более крупных покупок бесконтактно

Интервью Report cо старшим вице-президентом и генеральным менеджером международной платежной системы Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Верой Платоновой





- Азербайджан, как и многие страны мира в связи с распространением коронавируса (COVID-2019) предпринял карантинные меры. Какие программы поддержки планирует внедрить Visa в условиях пандемии?

- Коронавирус за короткое время значительным образом повлиял на жизнь миллионов людей во всем мире. Прежде всего Visa предприняла ряд мер, чтобы обезопасить наших сотрудников во всех офисах. Это наш главный приоритет. Мы также несем ответственность за стабильное функционирование всей платежной экосистемы, как в глобальном, так и национальном масштабах. Поэтому каждый день наши усилия направлены на то, чтобы несмотря на сложную ситуацию, миллиарды держателей карт Visa и бизнес могли осуществлять электронные платежи – безопасно, быстро и стабильно.

В апреле глобальный фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов США для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи государствам, которые сейчас противостоят распространению COVID-19.

В регионе СНГ и Юго-Восточной Европы мы также начали работу в этом направлении. В течение марта – апреля запустили ряд инициатив, направленных на поддержку наиболее уязвимых групп населения. Например, в Украине и Грузии мы обеспечиваем доставку продуктов пожилым людям в партнерстве со службами доставки Glovo и Raketa, в Казахстане помогаем медикам.

Отдельное направление – работа с банками и представителями малого и среднего бизнеса. В Грузии, например, вместе c TBC и Bank of Georgia в короткие сроки помогаем маленьким бизнесам перейти в онлайн и продолжить работать.





- Планируются ли подобные инициативы в Азербайджане?



- В Азербайджане мы запустили кампанию #EvdəQalNağdsızÖdə с платформой электронных платежей E-PUL. В рамках кампании c каждой операции, совершенной по карте Visa на платформе E-PUL, 0,25 манатов перечисляется в «Фонд поддержки борьбы с коронавирусом», созданный указом Президента Ильхама Алиева. Таким образом, держатели карт Visa могут безопасно и удобно совершать регулярные платежи онлайн и помогать стране в борьбе с коронавирусом.

Что касается бизнеса, во всех странах нашего региона, в том числе в Азербайджане, мы объявили об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом PIN-кода. Мы понимаем, что сейчас бесконтактные платежи еще более востребованы, поэтому вносим изменения, наиболее комфортные для людей. Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактно.

Для Азербайджана этот лимит увеличен с 50 до 80 манатов. Так как на данный момент лимит закреплен в нормативных документах Центрального банка, мы обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита. Следующий шаг – тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж.

- В начале года, Visa провела первый в Азербайджане Visa Cashless Forum, в рамках которого, среди прочего обсуждались вопросы будущего платежей. Между тем, имеются опасения относительно задержек с внедрением в Азербайджане интернета вещей (IoT). Что необходимо сделать для ускорения данного процесса или привлечь заинтересованные в этом стороны, что особенно важно в нынешней ситуации?

- Мы смотрим на IoT с точки зрения интеграции платежей. Прогнозируется, что количество устройств, подключенных к Интернету, увеличится к 2025 году почти в три раза: с 26 миллиардов IoT устройств сегодня до 75 миллиардов через пять лет. К уже существующим устройствам - смартфонам, смарт-часам, добавятся автомобили, холодильники, голосовые помощники и т.д.

По оценкам некоторых экспертов, количество подключенных устройств на одно домохозяйство достигнет 30. Я уверена, что учитывая глобальный характер этого явления, Азербайджан не станет исключением. Если 5 лет назад мы говорили о бесконтактных платежах как об инновационно-прорывной технологии, сейчас это наша реальность. И это не просто карты, но и, благодаря технологии Visa Token Service, мобильные бесконтактные платежи, а также платежи с использованием биометрии. Биометрия будет расти повсеместно и существует мнение, что через пять лет от платежей с использованием платежных карт и телефонов мы полностью перейдем на носимые устройства и биометрию. Сейчас я могу предположить, что все наши оценки по скорости развития диджилитации могут оказаться не настолько смелыми в сравнении с тем, как это происходит в реальности.

С точки зрения безналичных платежей Азербайджан сегодня демонстрирует стабильный тренд роста. Сегодня каждая четвертая транзакция в Азербайджане проходит в торговой сети, банки запускают проекты по токенизации и активно переходят на бесконтактные платежи. Более 27% транзакций в Азербайджане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, а 90% всех эмитентов сертифицированы на выпуск бесконтактных карт. Это первый этап, который готовит рынок к приходу таких сервисов как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Но для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы банки провели подготовительную работу. Есть страны, которые уже прошли этот путь – Грузия, Украина, Беларусь, другие же страны еще только в начале пути. Я ожидаю прорыва в развитии токенизации в 2020 году.





- Насколько азербайджанские банки активно создают электронные кошельки? И есть ли обращения по ускорению данного процесса на фоне увеличения безналичных платежей?

- Visa Token Service мы запустили в 2019 году, тем самым предложив банкам техническую возможность для развития мобильных бесконтактных платежей. Сегодня уже 3 банка – Международный банк Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika запустили собственные мобильные кошельки и еще шесть банков находятся в процессе внедрения.

Visa Token Service - инновационная технология, которая обеспечивает безопасную среду для развития инноваций в сфере электронной коммерции и мобильных платежей. Visa Token Service заменяет конфиденциальную информацию о платежной карте на уникальный цифровой идентификатор – токен. Так как токены не содержат деталей платежного счета клиента, например, 16-значный номер карты, они могут безопасно храниться у онлайн торговцев или на мобильных устройствах, что делает электронную коммерцию и мобильные платежи еще более удобными. Для того чтобы воспользоваться новой услугой, держателю карты Visa необходим смартфон с функцией NFC («Near field communication», т. е. «Ближняя бесконтактная связь»).

- Какие на сегодня существуют способы кибератак на финансово-банковский сектор? И какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности средств на счетах кардхолдеров?

- Статистика стран, где большинство транзакций токенизированы, и платежи осуществляются со смартфона с помощью отпечатка пальца или распознавания лица, говорит о том, что количество возможностей для хакеров считать информацию и воссоздать клон карты равно нулю, как и возможность совершения мошеннических операций с токенизированных устройств.

Наиболее подвержены хакерским атакам магнитные карты без чипа, но их число в обращении в мире все меньше и меньше. К тому же, действует правило, согласно которому все новые карты банки должны выпускать только на чипе и с поддержкой бесконтактной технологии.

Недавно мы представили обновленную программу Visa Secure (ранее известную как Verified by Visa), которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций и сделать онлайн-покупки более удобными для покупателей, а также снизить долю необоснованных отказов в операциях для торгово-сервисных предприятий. Обновленный протокол Visa Secure способен лучше выявлять и предотвращать попытки мошенничества за счет более чем 10-кратного увеличения объема данных, которые становятся доступны банкам- эмитентам для эффективного анализа рисков и принятия решений.

В плане безопасности основной угрозой является социальная инженерия – попытки обманным путем завладеть личной платежной информацией с целью совершения мошенничества. Проблема актуальна для многих стран нашего региона. Особенно уязвимыми в этом отношении являются пожилые люди, которые сообщают все свои секретные карточные данные - PIN-код, код для онлайн платежей CVV2, одноразовые пароли, по телефону мошенникам.

Самый лучший способ борьбы с такого рода мошенничеством – обучение во всех возможных каналах тому, что, например, ни в коем случае нельзя сообщать свои конфиденциальные данные по телефону, кто бы ни звонил. Такими каналами информирования выступают пенсионные фонды, банки, СМИ. На данный момент мы видим, как снижается уровень социальной инженерии в странах, где мы уже несколько лет работаем над этой проблемой.

- Какие меры необходимо предпринять в направлении повышения кибербезопасности?

- Во-первых, на сегодня очень важно быстро и эффективно осуществить переход на бесконтактные карты, доведя их уровень до 100%. В нашем регионе стран СНГ и Юго-Восточной Европы есть страна – мировой лидер по проникновению бесконтактных платежей. Это Грузия. Страна совершила невероятный рывок и сегодня 9 из 10 транзакций в POS-терминалах в Грузии – бесконтактные.

Во-вторых, максимально быстро осуществить переход на токенизацию и биометрию (распознавание через мобильный телефон по отпечаткам пальцев или лица). Когда вступит в силу полноценная биометрическая проверка и авторизация, мы минимизируем проблемы с мошенничеством. Эти два момента являются ключевыми, они решают проблему глобально. Сейчас мы при поддержке Центрального банка Азербайджана работаем с банками над переходом на бесконтактные платежи и внедрением токенизации.

- Какие инновации планируете внедрить на азербайджанском рынке в этом году в рамках госпрограммы развития безналичных расчетов?

- Есть несколько основных драйверов, которые стимулируют людей пользоваться картой: первое – инфраструктура, второе – открытие социально значимых объектов для приема карт, таких как транспорт, и третье – наличие преимуществ при оплате картой.

С точки зрения инфраструктуры, в этом году планируем запустить технологию Visa Tap to Phone. Данное решение позволяет смартфону выполнять функцию платежного терминала.

К этой технологии имеется очень большой интерес со стороны банков, которые фокусируются на развитии малого и среднего бизнеса. Преимущество данной технологии заключается в том, что она позволит расширить инфраструктуру приема платежей при значительном удешевлении стоимости приема карточных платежей для малого и среднего бизнеса.