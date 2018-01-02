Великобритания может выпустить собственную криптовалюту

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Банк Англии может создать собственную криптовалюту наподобие биткоина.

Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, это может произойти уже в 2018 году. Сейчас исследовательский отдел банка исследует возможное введение криптовалюты, которая должна быть связана с национальной валютой Великобритании – фунтом стерлингов.

Этот исследовательский отдел может отчитаться о готовности банка к созданию собственной криптовалюты в течение 12 месяцев. Собственная криптовалюта позволит британцам хранить деньги в цифровом виде с помощью Центрального банка, отказавшись от розницы, пишет The Telegraph.