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    Великобритания может выпустить собственную криптовалюту

    С идеей создания выступил Банк Англии

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Банк Англии может создать собственную криптовалюту наподобие биткоина. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом пишет The Telegraph.

    По информации издания, это может произойти уже в 2018 году. Сейчас исследовательский отдел банка исследует возможное введение криптовалюты, которая должна быть связана с национальной валютой Великобритании – фунтом стерлингов.

    Этот исследовательский отдел может отчитаться о готовности банка к созданию собственной криптовалюты в течение 12 месяцев. Собственная криптовалюта позволит британцам хранить деньги в цифровом виде с помощью Центрального банка, отказавшись от розницы, пишет The Telegraph.

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