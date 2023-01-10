ВБ: Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит почти три процента

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозируется на уровне 2,8%, что на 0,6% больше, чем ожидалось ранее.

Рост ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозируется на уровне 2,8%, что на 0,6% больше, чем ожидалось ранее.

Как передает Report, данные представлены в новом глобальном отчете Всемирного Банка (ВБ) о глобальных экономических перспективах.

Аналитики банка считают, что в 2024 году валовый продукт Азербайджана вырастет на 2,6%. Это также больше, чем ранее прогнозировалось - на 0,3% больше в сравнении с предыдущим отчетом.

Между тем, рост ВВП Азербайджана за 2022 год со стороны банка оценивается в 4.2%. В позапрошлом году экономика Азербайджана выросла на 5.6%.

"В целом, на Южном Кавказе рост в 2023 году, по прогнозам, составит 3,3 процента. Прогнозируемое замедление отражает ослабление динамики после сильного восстановления в 2021-22 годах, влияние ослабившихся темпов роста в еврозоне, сохраняющуюся напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном и продолжающееся сокращение производства в России - одном из ближайших экономических партнеров Южного Кавказа", - отмечает ВБ.