Валютные резервы Азербайджана достигли 50 млрд доллларов

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 49 659,6 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 43 223,3 млн долларов или 87% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 436,3 млн долларов США или 13% - Центробанка Азербайджана.
Во 2-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 1 916,3 млн долларов или 4%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1 873,8 млн долларов или 4,5%, ЦБА – 42,5 млн долларов США или 0,7%.
Объем валютных резервов вырос на 1 256,5 млн долларов или 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 759,6 млн долларов или 1,8%, ЦБА - 496,9 млн долларов США или 8,4%.
|
Валютные резервы Госнефтефонда
|
Валютные резервы Центробанка
|
Валютные резервы Азербайджана
|
01.07.2020
|
43 223,3
|
6 436,3
|
49 659,6
|
01.04.2020
|
41 349,5
|
6 393,8
|
47 743,3
|
01.01.2020
|
43 323,3
|
6 258,0
|
49 581,3
|
01.10.2019
|
42 524,4
|
6 034,1
|
48 558,5
|
01.07.2019
|
42 463,7
|
5 939,4
|
48 403,1