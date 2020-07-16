Валютные резервы Азербайджана достигли 50 млрд доллларов

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили49 659,6 млн долларов США.

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 49 659,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 223,3 млн долларов или 87% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 436,3 млн долларов США или 13% - Центробанка Азербайджана.

Во 2-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 1 916,3 млн долларов или 4%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1 873,8 млн долларов или 4,5%, ЦБА – 42,5 млн долларов США или 0,7%.

Объем валютных резервов вырос на 1 256,5 млн долларов или 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 759,6 млн долларов или 1,8%, ЦБА - 496,9 млн долларов США или 8,4%.