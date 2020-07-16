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Валютные резервы Азербайджана достигли 50 млрд доллларов

Валютные резервы Азербайджана достигли 50 млрд доллларов Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили49 659,6 млн долларов США.
Финансы
16 июля 2020 г. 15:23
Валютные резервы Азербайджана достигли 50 млрд доллларов

Валютные резервы Азербайджана на 1 июля этого года составили 49 659,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 43 223,3 млн долларов или 87% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 6 436,3 млн долларов США или 13% Центробанка Азербайджана.

Во 2-ом квартале этого года валютные резервы страны увеличились на 1 916,3 млн долларов или 4%, в том числе, валютные резервы ГНФАР – на 1 873,8 млн долларов или 4,5%, ЦБА – 42,5 млн долларов США или 0,7%.

Объем валютных резервов вырос на 1 256,5 млн долларов или 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За год резервы ГНФАР показали рост на 759,6 млн долларов или 1,8%, ЦБА - 496,9 млн долларов США или 8,4%.

 

Валютные резервы Госнефтефонда
(в млн долларов США)

Валютные резервы Центробанка
(в млн долларов США)

Валютные резервы Азербайджана
(в млн долларов США)

01.07.2020

43 223,3

6 436,3

49 659,6

01.04.2020

41 349,5

6 393,8

47 743,3

01.01.2020

43 323,3

6 258,0

49 581,3

01.10.2019

42 524,4

6 034,1

48 558,5

01.07.2019

42 463,7

5 939,4

48 403,1
       
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 50 milyard dollara yaxındır

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