В Национальной платежной системе Азербайджана выполнено 60 млн операций

В 2020 году общая стоимость платежей, осуществляемых в Азербайджане через систему межбанковских расчетов в режиме реального времени по крупным и срочным платежам (AZIPS), а также расчетно-клиринговую систему по мелким платежам (XÖHKS) составила 223,4 млрд манатов, а количество платежей составило 59,8 млн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
В Государственной платежной системе (ГПС) сбор платежей обеспечивается по более чем 800 услугам. В прошлом году общая стоимость операций в ГПС составила 3,3 млрд манатов, и 54% этих операций были совершены в безналичной форме.
Стоимость безналичных операций выросла на 22% по сравнению с 2019 годом.