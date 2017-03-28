В ближайшие 5 лет ВВП России не сможет расти более 1,1% в год

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Экономический рост в России в среднесрочной перспективе будет ближе к темпам роста развитых, чем развивающихся стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.Ru, с этим прогнозом выступило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Согласно прогнозам агентства, экономика России в этом году вырастет на 0,5%, в 2018-м – 0,6%, в 2019-м – 0,8%, в 2020-м – 0,9% и в 2021-м – на 1,1%.

АКРА прогнозирует малую отрицательную динамику реальных доходов населения в 2017 году, несмотря на низкую инфляцию и положительный рост экономики. Стабильное снижение средних темпов инфляции может ограничить гибкость потребительских цен и заработной платы. В связи с этим возможно повышение естественного уровня безработицы.

Кроме того, согласно прогнозам, несмотря на рост цен на мировом нефтяном рынке, инфляция за счет более жесткой денежно-кредитной политики быстрее достигнет целевого уровня Банка России.

По мнению агентства, экономические реформы в России начнутся после 2020 года.