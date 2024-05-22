В Азербайджане предлагается разработать продукт страхования рисков, связанных с землетрясением

В Азербайджане имеется необходимость разработки нового страхового продукта для страхования рисков, связанных с землетрясением.

В Азербайджане имеется необходимость разработки нового страхового продукта для страхования рисков, связанных с землетрясением.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вугар Байрамов на проходящей в Баку конференции на тему "Устойчивая финансовая система против катастрофических рисков".

"Разработка нового страхового продукта требует не только научного, но и практического подхода. Синтез страховых компаний и научного сообщества может привести к разработке новой модели и ее внедрению в стране. С точки зрения стабильности этой финансовой системы важно разработать новую модель страхования. Этот момент должен быть учтен в законодательстве и обсужден в Милли Меджлисе. Действующее законодательство не запрещает разработку нового страхового продукта наряду с существующими страховыми продуктами. Думаю, что и бизнесмены, и население, и представители других секторов положительно отнесутся к этой идее", - сказал депутат.