В Азербайджане оштрафованы должностные лица пяти НКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц пяти небанковских кредитных организаций (НКО).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц пяти небанковских кредитных организаций (НКО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ОАО Azkredit было оштрафовано на 1 500 манатов, должностное лицо ООО Asel Kredit – на 3 000 манатов, должностное лицо ОАО Finoko – на 4 500 манатов, должностное лицо ООО TBC Credit - на 6 000 манатов, а должностное лицо ООО PSG Finans - на 6 000 манатов.

"Указанные нарушения не повлияли на финансовую устойчивость этих организаций", - говорится в сообщении.