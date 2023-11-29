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В Азербайджане оштрафованы должностные лица пяти НКО

В Азербайджане оштрафованы должностные лица пяти НКО Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц пяти небанковских кредитных организаций (НКО).
Финансы
29 ноября 2023 г. 12:56
В Азербайджане оштрафованы должностные лица пяти НКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц пяти небанковских кредитных организаций (НКО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в связи с нарушением требований статьи 22.1 Закона "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Порядка предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ОАО Azkredit было оштрафовано на 1 500 манатов, должностное лицо ООО Asel Kredit – на 3 000 манатов, должностное лицо ОАО Finoko – на 4 500 манатов, должностное лицо ООО TBC Credit - на 6 000 манатов, а должностное лицо ООО PSG Finans - на 6 000 манатов.

"Указанные нарушения не повлияли на финансовую устойчивость этих организаций", - говорится в сообщении.

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