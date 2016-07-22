В Азербайджане ликвидированы лицензии 4 банков

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Согласно решению Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджанской Республики от 21 июля 2016 года, ликвидированы лицензии банков ОАО Dekabank, ОАО Kredobank, ОАО Parabank и ОАО Zaminbank.

Об этом Report сообщили в палате.

Это решение Палата приняла вследствие неправильной классификации активов этих банков согласно требованиям законодательства, представления искаженных отчетов, несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, значения коэффициента адекватности совокупного капитала ниже 3%, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления, а также невыполнения письменных поручений органа по контроля. Решение направлено на снижение рисков в банковском секторе путем исключения из системы проблемных банков и банков с неадекватным капиталом, усиление финансовой стойкости, повышение доверия и развитие финансового сектора в целом. ОАО Dekabank, ОАО Kredobank, ОАО Parabank и ОАО Zaminbank являются членами Фонда страхования вкладов, и компенсации по застрахованным вкладам населения в этих банках будут выплачены фондом. С 22 июля 2016 года в банки с ликвидированными лицензиями назначены временные администраторы. Палата обратилась в суд в связи с назначением ликвидатора вышеуказанных банков.