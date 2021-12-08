В Азербайджане изменяется бюджетное правило

В Азербайджане изменяется бюджетное правило, являющееся составной частью закона "О бюджетной системе".

В Азербайджане изменяется бюджетное правило, являющееся составной частью закона "О бюджетной системе".

Это нашло отражение в предлагаемых изменениях в закон, сообщает Report.

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что предусматривается снятие ограничений на верхний предел совокупных бюджетных расходов и расходуемых нефтяных доходов, сохранение одного ограничения, имеющегося в предыдущем правиле (отношение ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП), а также установление нового лимита отношения госдолга к ВВП.

"В случае принятия предлагаемых изменений исключается риск того, что прежний компонент бюджетного правила - расходуемые нефтяные доходы будут подвержены влиянию проциклической политики в случае высоких цен на нефть, что может быть расценено как положительная черта нового правила. В то же время в новом проекте бюджетного правила учитывается фактор цены на нефть, значение которого прокомментировано в заключениях Счетной палаты на проекты госбюджета за предыдущие годы.