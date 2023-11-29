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В 2023 году доля платежей с использованием смарт-устройств составила 27%

В 2023 году доля платежей с использованием смарт-устройств составила 27% В январе-октябре 2023 года в Азербайджане доля платежей через POS-терминалы с использованием смарт-устройств составила 27%.
Финансы
29 ноября 2023 г. 12:05
В 2023 году доля платежей с использованием смарт-устройств составила 27%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане доля платежей через POS-терминалы с использованием смарт-устройств составила 27%.

Как сообщает Report, об этом сказал старший специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов, выступая на тренинге "Безопасность платежей и кибербезопасность".

"Если раньше нашей целью была популяризация использования банковских карт среди населения, то в настоящее время мы стараемся поощрить использование гражданами смарт-устройств для безналичных платежей. Это защищает граждан от кражи данных банковской карты, различных видов мошенничества", - сказал он.

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Версия на английском языке Use of smart devices in payments through POS-terminals makes up 27%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda POS-terminallar vasitəsilə ödənişlərdə ağıllı cihazlardan istifadə 27 % olub

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