В 2023 году доля платежей с использованием смарт-устройств составила 27%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане доля платежей через POS-терминалы с использованием смарт-устройств составила 27%.

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане доля платежей через POS-терминалы с использованием смарт-устройств составила 27%.

Как сообщает Report, об этом сказал старший специалист Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Гасымов, выступая на тренинге "Безопасность платежей и кибербезопасность".

"Если раньше нашей целью была популяризация использования банковских карт среди населения, то в настоящее время мы стараемся поощрить использование гражданами смарт-устройств для безналичных платежей. Это защищает граждан от кражи данных банковской карты, различных видов мошенничества", - сказал он.