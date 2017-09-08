Unibank выдал ипотечные кредиты на 41 млн манатов

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ По сегодняшний день со стороны Unibank выдано свыше 40 млн 506 тыс. манатов ипотечных кредитов. На данный момент, число клиентов, получивших ипотечный кредит в Unibank, составляет 1 100 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В сообщение говорится, что теперь Unibank дает возможность получить ипотечный кредит по более выгодным условиям. Желающие приобрести жилье смогут взять кредит в сумме до 100 тыс. манатов, заплатив при этом 20% первоначального взноса от стоимости квартиры. Ипотечные кредиты выдаются с годовой процентной ставкой 8%.

Отметим, что Unibank с 2006 года находится среди уполномоченных банков Азербайджанского ипотечного фонда. Ипотечные кредиты в Unibank выдаются в следующих филиалах: 17-ый филиал ("Сахиль"), а в регионах: "Сумгайыт" и "Кяпяз".

Отныне клиенты Unibank могут выплачивать свои ипотечные кредиты через свои мобильные телефоны, не приходя в банк. Для этого достаточно лишь загрузить приложение Unibank Mobile и войти в раздел "Государственные платежи".