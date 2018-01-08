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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ ОАО Unibank объявил новую кредитную кампанию. Начиная с завтрашнего дня и до 22 января включительно, каждый, взявший кредит наличными или же микрокредит, первые три месяца будет оплачивать только проценты.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в рамках кампании предоставляется также 50%-ная скидка на комиссию по оформлению кредита.

Отметим, что кредит позволяет стать участником лотереи и получить шанс выиграть 2 018 манатов. В частности, до 15 января, каждый, кто возьмет кредит в Unibank, совершит безналичные оплаты банковской картой или воспользуется услугами мобильного приложения Unibank Mobile, получит шанс стать победителем лотереи "Новый год-2018". В лотерее с призовым фондом более 10 тыс. манатов будет 95 победителей.