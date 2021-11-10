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Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США

Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США Курс турецкой лиры по отношению к доллару США обновил исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после обнародования статистики по инфляции в Соединенных Штатах.
Финансы
10 ноября 2021 г. 18:06
Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США

Курс турецкой лиры по отношению к доллару США обновил исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после обнародования статистики по инфляции в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем курс доллара к лире рос до 9,868 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

Ранее в среду Министерство труда США опубликовало данные по инфляции в стране в октябре. Годовая инфляция ускорилась до 6,2% вместо ожидаемых 5,8%. Это самый высокий показатель с ноября 1990 года. В сентябре рост потребительских цен оценивался в 5,4%. На этом фоне доллар также заметно укрепился к иене, евро и фунту.

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