Турецкая лира обновила исторический антирекорд к доллару США

Курс турецкой лиры по отношению к доллару США обновил исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после обнародования статистики по инфляции в Соединенных Штатах.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару США обновил исторический минимум на фоне укрепления американской валюты после обнародования статистики по инфляции в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем курс доллара к лире рос до 9,868 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

Ранее в среду Министерство труда США опубликовало данные по инфляции в стране в октябре. Годовая инфляция ускорилась до 6,2% вместо ожидаемых 5,8%. Это самый высокий показатель с ноября 1990 года. В сентябре рост потребительских цен оценивался в 5,4%. На этом фоне доллар также заметно укрепился к иене, евро и фунту.