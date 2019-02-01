Трамп потерял большие деньги за время президентства

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что на его посту невозможно много заработать.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.

"Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах", — сказал Трамп.

Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок составляют "невероятные цифры", однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.