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    Трамп потерял большие деньги за время президентства

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что на его посту невозможно много заработать.

    Как передает Report, об этом он рассказал в интервью The New York Times.

    Президент подчеркнул, что за время своего президентства он только терял деньги.

    "Я потерял огромное количество денег, делая эту работу. Эта работа не о деньгах", — сказал Трамп.

    Он также рассказал, что его финансовые потери за президентский срок составляют "невероятные цифры", однако не стал уточнять, какую именно сумму он потерял и почему произошли эти потери.

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