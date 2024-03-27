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Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане в этом году

Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане в этом году Портал международной экономической статистики Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане до 6,5% до конца 2024 года.
Финансы
27 марта 2024 г. 14:32
Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане в этом году

Портал международной экономической статистики Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане до 6,5% до конца 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на экономическое издание.

Было отмечено, что учетная ставка в первом квартале будет поддерживаться на уровне 7,25%, во втором и третьем кварталах она понизится до 7%, а в четвертом квартале - до 6,5%.

Отметим, что 31 января правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта с 8% до 7,75%.

При этом верхний порог процентного коридора снижен на 0,25 процентных пункта - с 9% до 8,75%, а нижний порог - на 0,25 процентных пункта - с 6,5% до 6,25%.

Очередное решение о параметрах процентного коридора будет принято 28 марта.

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Версия на английском языке Trading Economics expects decline in discount rate in Azerbaijan this year
Версия на азербайджанском языке “Trading Economics” bu il üçün Azərbaycanda uçot dərəcəsinin azalacağını proqnozlaşdırır

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