Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане в этом году

Портал международной экономической статистики Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане до 6,5% до конца 2024 года.

Портал международной экономической статистики Trading Economics прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане до 6,5% до конца 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на экономическое издание.

Было отмечено, что учетная ставка в первом квартале будет поддерживаться на уровне 7,25%, во втором и третьем кварталах она понизится до 7%, а в четвертом квартале - до 6,5%.

Отметим, что 31 января правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентного пункта с 8% до 7,75%.

При этом верхний порог процентного коридора снижен на 0,25 процентных пункта - с 9% до 8,75%, а нижний порог - на 0,25 процентных пункта - с 6,5% до 6,25%.

Очередное решение о параметрах процентного коридора будет принято 28 марта.